Без страховки: швейцарець піднявся на Монблан за кілька годин

Швейцарський альпініст Дані Арнольд поставив новий світовий рекорд зі швидкісного сходження фрі соло на Монблан.

На вершину Пуент-Уокер висотою 4208 метрів він піднявся за 2 години і 4 хвилини без напарника і страховки.

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Сам альпініст підкреслює, що це один з найскладніших маршрутів для швидкісного сходження: майже весь час треба підніматися кам'яною стіною, крім того, одна з ділянок була вологою та слизькою через танення льодовиків.

Для Дані Арнольда це вже не перший рекорд зі швидкісного сходження в Альпах. У 2013 і 2015 він став найшвидшим альпіністом на північній стіні Ейгера, а в 2016 поставив рекорд на горі Маттерхорн.

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