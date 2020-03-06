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Без шерсті і запаху: дві ідеальні породи собак

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Пес - фото 1
Пес / petsi

Цей топ цілком може допомогти вам знайти доброго друга і не потонути у покладах шерсті. Найкращі собаки для тих, хто любить чистоту.

Вест-хайленд-уайт тер'єр

Ці маленькі, білі собачки з очками-бусинками були виведені в Шотландії заради мисливських цілей. Як і німецькі такси, вони прекрасно добували лисиць і борсуків з найглибших нір. Також вони мають доволі незвичайний талант знищення гризунів, як і більшість тер'єрів. Дуже активні, витривалі і відносно здорові собачки.

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Без шерсті і запаху: дві ідеальні породи собак - фото 390583

Басенджі

Родом цей песик із закрученим хвостиком з Африки, а його вік сягає п'яти тисяч років. Цей факт цілком робить басенджі однією з найдавніших порід собак у світі. Ця африканська "рідкість" більше нагадує хижу кішку, ласкаву й мирну вдома; активну і невгамовну на вулиці.

Без шерсті і запаху: дві ідеальні породи собак - фото 390584

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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