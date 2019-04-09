Без роз'ємів і рамок: ZTE запатентувала новий смартфон

Компанія ZTE запатентувала два нових смартфони, які мають надзвичайно тонкі рамки по всьому периметру екрана. Один із них можна назвати повністю безрамковим.

Документи були подані до Всесвітньої організації інтелектуальної власності в середині 2018 року. Опублікували їх у мережі на початку квітня.

Відверто: Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам

Перший смартфон позбавлений будь-яких додаткових елементів на передній панелі, адже вона вся зайнята екраном. Справа видно одну фізичну кнопку, а позаду – потрійну основну камеру. Дактилоскопічний сканер, швидше за все, вбудований в екран. Сам смартфон позбавлений будь-яких роз'ємів.

Друга модель буде більш доступною. Отримає подвійну основну камеру й дактилоскопічний сканер на задній панелі.

Крім того, в екрані є проріз для розмовного динаміка, а на корпусі видніються стандартні роз'єми для під'єднання навушників і зарядки, а також кнопки увімкнення та регулювання гучності.

Читайте також: Справжній флагман: опубліковано технічні характеристики Honor 20 Pro