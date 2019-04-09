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Без роз'ємів і рамок: ZTE запатентувала новий смартфон

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ZTE готує повністю безрамковий смартфон - фото 1
ZTE готує повністю безрамковий смартфон / The Verge

Компанія ZTE запатентувала два нових смартфони, які мають надзвичайно тонкі рамки по всьому периметру екрана. Один із них можна назвати повністю безрамковим.

Документи були подані до Всесвітньої організації інтелектуальної власності в середині 2018 року. Опублікували їх у мережі на початку квітня.

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Перший смартфон позбавлений будь-яких додаткових елементів на передній панелі, адже вона вся зайнята екраном. Справа видно одну фізичну кнопку, а позаду – потрійну основну камеру. Дактилоскопічний сканер, швидше за все, вбудований в екран. Сам смартфон позбавлений будь-яких роз'ємів.

Без роз'ємів і рамок: ZTE запатентувала новий смартфон - фото 319845

Друга модель буде більш доступною. Отримає подвійну основну камеру й дактилоскопічний сканер на задній панелі.

Без роз'ємів і рамок: ZTE запатентувала новий смартфон - фото 319846

Крім того, в екрані є проріз для розмовного динаміка, а на корпусі видніються стандартні роз'єми для під'єднання навушників і зарядки, а також кнопки увімкнення та регулювання гучності.

Без роз'ємів і рамок: ZTE запатентувала новий смартфон - фото 319844

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Джерело: letsgodigital
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