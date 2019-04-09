Справжній флагман: опубліковано технічні характеристики Honor 20 Pro

Незабаром після витоку характеристик неанонсованого HONOR 20 в інтернет просочилися відомості і про просунуту модифікацію майбутнього флагмана під назвою HONOR 20 Pro. Китайські інсайдери не тільки розповіли про відмінності між майбутніми новинками, а й озвучили очікувану дату презентації апаратів.

Джерелом витоку стала китайська соціальна мережа Weibo. Автор публікації також посилається на сайт Євразійської Економічної Комісії (ЄЕК), де два смартфони вже пройшли сертифікацію. Повідомляється, що новинки під кодовими назвами YAL-L21 і YAL-L41 дебютують на європейському ринку як Honor 20 і Honor 20 Pro.

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Названі джерелом специфікації базової моделі збігаються з даними попереднього витоку: 6,1-дюймовий дисплей з краплеподібним вирізом і вбудованим сканером відбитків пальців, процесор Kirin 980, потрійна камера (48 + 20 + 8Мп), акумулятор на 3650 мАг і 32-мегапіксельна фронталка.

Детальні характеристики HONOR 20 Pro поки не підтверджені. Очікується, що сучасна модифікація апарату буде побудована на тому ж флагманському чипсеті і отримає основну камеру з чотирьох датчиків. Смартфону приписують основний сенсор Sony IMX600 (такий же встановлений у Huawei P30 Pro) і триразовий оптичний зум.

За наявною інформацією, презентація новинок відбудеться 25 квітня. Очікувана ціна HONOR 20 складе від $ 446 за модифікацію 6/128 ГБ, вартість HONOR 20 Pro не повідомляється.

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