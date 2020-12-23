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Без пластики: білявка з Шотландії вражає схожістю з Барбі

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Барбі з Шотландії - фото 1
Барбі з Шотландії / CATERS NEWS

Мешканка Шотландії не вдавалась до пластичних операцій, але все одно змушує людей на вулицях затримувати на ній погляд, а все через неймовірну схожість з популярною лялькою Барбі.

20-річна Елізабет Сміт з Единбурга, столиці Шотландії, завжди привертає до себе увагу оточення. Дівчині неймовірно пощастило з генами, адже вона дуже схожа на Барбі і без втручання хірургів. Хоч Елізабет не вважає, що у неї з лялькою є щось спільне, але все одно є зіркою місцевого масштабу.

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До того ж, білявка обожнює моду, щотижня купує для себе нове вбрання та навіть створює власне.

Без пластики: білявка з Шотландії вражає схожістю з Барбі - фото 440284

"Люди часто кажуть, що я жива версія Барбі. Особисто я схожостей не помічаю, але вважаю це компліментом. Думаю, річ у моєму волоссі та макіяжі", – пояснює Сміт.

Без пластики: білявка з Шотландії вражає схожістю з Барбі - фото 440282

І це не дивно, адже дівчина має розкішні густі від природи локони та ефектний об'єм. У поєднанні з стильними образами вона й справді більше схожа на нереальну Барбі. А надихає шотландку на догляд за собою саме її 45-річна мама Луїза.

Без пластики: білявка з Шотландії вражає схожістю з Барбі - фото 440283

"Моя матуся виховала 8 дітей, але вона виглядає як супермодель і завжди стежить за трендами", – наголошує дівчина. Тож з таким прикладом не дивно, що Елізабет має такий чарівний вигляд!

Без пластики: білявка з Шотландії вражає схожістю з Барбі - фото 440281

Джерело всіх фото: CATERS NEWS

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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