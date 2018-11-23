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Без опадів: погода в Україні 23 листопада

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Погода на сьогодні 23 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 23 листопада в Україні

23 листопада в Україні втримається суха погода без значних опадів.

Відповідно до даних УкрГідрометцентру, у п'ятницю, 23 листопада, у всій країні втримається суха та хмарна погода з проясненнями. У Карпатах вранці та вночі очікується тумани. Крім півночі та півдня, на дорогах можлива ожеледиця.

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Температура вночі втримається на рівні -4-9 морозу, а вдень від -3 до +2. На Закарпатті найтепліше - до +3+8 тепла. У Києві 23 листопада буде суха погода до 0-2 морозу вдень.

Без опадів: погода в Україні 23 листопада - фото 290559

Детальний прогноз погоди 23 листопада по містах:

  • Ужгород +5+7
  • Львів +0-2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків 0+2
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя 0-2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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