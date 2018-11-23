Без опадів: погода в Україні 23 листопада

Погода на сьогодні 23 листопада в Україні

23 листопада в Україні втримається суха погода без значних опадів.

Відповідно до даних УкрГідрометцентру, у п'ятницю, 23 листопада, у всій країні втримається суха та хмарна погода з проясненнями. У Карпатах вранці та вночі очікується тумани. Крім півночі та півдня, на дорогах можлива ожеледиця.

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Температура вночі втримається на рівні -4-9 морозу, а вдень від -3 до +2. На Закарпатті найтепліше - до +3+8 тепла. У Києві 23 листопада буде суха погода до 0-2 морозу вдень.

Детальний прогноз погоди 23 листопада по містах:

Ужгород +5+7

Львів +0-2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця 0-2

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси 0-2

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків 0+2

Дніпро 0-2

Запоріжжя 0-2

Донецьк -1+1

Луганськ 0-2

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