Без назви і кольору: бармени в Лондоні створили гендерно-нейтральні коктейлі

Британські бармени вирішили піти далі у темі гендерної нейтральності, тож перетворили звичайні коктейлі, які підійдуть будь-якій статі. Виглядають вони зовсім не так, а також не мають традиційних назв.

Мережа закладів Burger & Lobster у Великобританії представила перше меню з гендерно нейтральними коктейлями. Особливість цих напоїв полягає у відсутності кольору та назви, замість якої є просто номер.

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Основою для коктейлів стали маргарита, мохіто, космополітен, піна колада та негроні, які доповнили сезонними інгредієнтами. Творці наголошують, що найголовнішим у напоях є саме смак, а не маркетинг чи колір.

Burger & Lobster

Щоб перевірити дію стереотипів щодо людей, у двох закладах організували соціальний експеримент. В одному в районі Сохо подавали коктейлі лише за номерами та розповідали відвідувачам про інгредієнти, а в іншому на Бред-стріт ті ж напої продавали зі звичайними назвами. З'ясувалось, що саме у Сохо напій білий негроні замовили у 4 рази більше людей, аніж на Бред-стріт.

Річ у тому, що понад 20% чоловіків у Великобританії відчувають дискомфорт через те, що п'ють напої, які вважаються жіночими, і навпаки.

Burger & Lobster

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