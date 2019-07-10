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Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом

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Ніколь Шерзінгер вразила вродою - фото 1
Ніколь Шерзінгер вразила вродою / Kevin Wong

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер захопила фанатів своїм чудовим виглядом, адже без косметики та допомоги стилістів зірка виглядає не менш молодою та звабливою!

41-річна співачка, танцівниця та модель Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,8 млн підписників. Там розкішна красуня з філіппінським та слов'янським корінням ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від виступів і зйомок до звичайних буднів.

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Зараз Ніколи влаштувала собі невеличкий відпочинок, тому тішить фанатів ефектними фото без тонни косметики, ідеальної зачіски та епатажного вбрання. Просто купальник, чарівна усмішка та побережжя. Важко не погодитись, що Ніколь виглядає неймовірно!

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339924

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339925

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339926

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339927

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339928

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339929

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339930

Без макіяжу і в бікіні: завжди юна Ніколь Шерзінгер вразила своїм виглядом - фото 339931

Джерело всіх фото: instagram.com/nicolescherzinge

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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