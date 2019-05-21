Без макіяжу і білизни: відома модель захопила ранковим фото

Популярна модель Жозефіна Скрайвер зачаровує не лише своїми ідеальними формами, а й чарівною усмішкою. А ранкові фото дівчини роблять день кращим!

26-річна модель з Данії та ангел Victoria's Secret Жозефіна Скрайвер встигає не лише працювати над кар'єрою, а й активно займатись своїм профілем в соцмережі Insatgram. Там за ефектною дівчиною стежать більш як 5,9 млн користувачів, адже вона майже щодня тішить фанатів свіжими кадрами.

І ще: Ангел Victoria's Secret розхвилювала спокусливими фото

Зараз Жозефін на Каннському фестивалі, однак покращує не тільки розкішні образи на червоній доріжці, а й свої будні. Недавня серія ранкових фото й зовсім викликала шквал компліментів. Модель у білому ромпері саме сидить за столиком в очікуванні кави. Мінімум косметики та відсутність білизни, а також чарівна усмішка - секрет успіху цього ангела розкрито!

Читайте також: Сексуальні і роздягнені: чим вражали Дженніфер Лопес, Нетта Барзілай і Кім Кардашян (18+)