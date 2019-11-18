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Без фотошопу: alyona alyona показала свою фігуру в купальнику

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Альона Савраненко - фото 1
Альона Савраненко

Українська реперка alyona alyona тішить шанувальників не тільки новими піснями, а й відвертими фото. Зірка опублікувала свіжі фото в купальнику та закликала всіх боротись із шаблонами.

На нових фото alyona alyona постала у чорному купальнику, показавши свою фігуру без прикрас та фотошопу. У дописі до знімків співачка також поділилась думками щодо стереотипів про реп.

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"Я часто чула ранiше, що реп – це не жiноча справа. I для мене то кожен раз було дивно. Тому що завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв. Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу. Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. Насправдi – то не легко бути Машою серед ведмедiв", – написала alyona.

Альона Альона в купальнику - фото 368867
Альона Альона в купальнику

У коментарях шанувальники засипали компліментами свою кумирку, відзначивши її сміливість та чудовий вигляд. Реперку також підтримала переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай, яка назвала українку дивовижною.

Альона Альона - фото 368868

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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