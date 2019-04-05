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Beyonce та adidas випустять спільну колекцію

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Beyonce продовжить співпрацю з adidas - фото 1
Beyonce продовжить співпрацю з adidas / gettyimages

Спокуслива співачка Beyonce та спортивний бренд adidas підписали контракт, який передбачає створення одягу та взуття, а також перезапуск бренду виконавиці Ivy Park, який випускає повсякденні речі у спортивному стилі.

У рамках співпраці презентують інклюзивну та руйнуючу стереотипи про спортивну форму колекцію одягу.

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Крім цього, Beyonce та adidas розроблять програму підтримки спортсменів і творчих професіоналів.

Beyonce – культова творча особистість і бізнес-лідер. Разом у нас є шанс надихнути на зміни і розширити можливості наступного покоління креативних людей, – зазначив Ерік Лідтке, член правління adidas, який відповідає за глобальні бренди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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