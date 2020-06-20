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Beyonce – Black Parade: слухайте пісню, присвячену скасуванню рабства у США

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Beyonce випустила нову потужну композицію - фото 1
Beyonce випустила нову потужну композицію

Співачка Beyonce у День скасування рабства у США випустила новий трек, а також представила однойменний проєкт під назвою Black Parade. Слухайте нову композицію поп-діви на Радіо МАКСИМУМ!

Отримані від продажу пісні кошти підуть до благодійного фонду BeyGOOD. Фонд допомагає приватним підприємствам, які належать афроамериканцям.

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Платформу Beyoncé Black Parade запустили у день прем'єри пісні. Сайт направляє відвідувачів у різні підприємства, що належать афроамериканцям у різних сферах: від мистецтва і дизайну до ресторанів і барів, а також оздоровчих послуг.

Я сподіваюся, що ми продовжуємо ділитися радістю і святкувати, навіть в розпал боротьби. Будь ласка, продовжуйте пам'ятати нашу красу, силу і міць, – написала співачка у своєму інстаграмі.

У пісні співачка співає про своє коріння і говорить про те, що не може забути про свою історію, а саме про день, коли відзначається Juneteenth, одне з найстаріших американських свят на честь офіційного припинення рабства у США (19 червня). Відзначати його вперше почали у рідному для співачки Техасі.

Beyonce – Black Parade, слухайте нову пісню поп-діви:

Нагадаємо, що наприкінці травня у США афроамериканець Джордж Флойд загинув після затримання поліцейським Дереком Шовеном. Відео з інцидентом викликало хвилю протестів – спочатку в Міннеаполісі (штат Міннесота), а потім по всіх Сполучених Штатах і всьому світу. Місцями протести переростали у масові заворушення і погроми, поліцейські застосовували до демонстрантів водомети, сльозогінний газ і кийки. Щонайменше 10 тисяч людей були затримані.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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