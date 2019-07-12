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Беверлі-Хіллз 2019: вийшов ролик перезапуску серіалу

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Беверлі-Хіллз 2019 - фото 1
Беверлі-Хіллз 2019 / telekritika

Телеканал Fox опублікував новий проморолик популярного у 1990-ті роки серіалу Беверлі-Хіллз, 90210. У відео, опублікованому та YouTube-каналі проєкту, показані актори, відомі за легендарним телешоу.

У відео з'являються Джейсон Прістлі (Брендон), Дженні Гарт (Келлі), Браян Остін Грін (Девід), Торі Спеллінг (Донна), Габріель Картеріс (Андреа) і Ієн Зірінг (Стів).

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В цілому міні-серіал включатиме в себе шість епізодів. Вихід його на екрани відбудеться 7 серпня.

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Джерело: youtube
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