Better Mistakes: слухайте новий альбом сексуальної Bebe Rexha

Номінантка на "Греммі", американська співачка албанського походження Бібі Рекса, випустила другий студійний альбом "Better Mistakes". Слухайте новинку на Радіо МАКСИМУМ!

Насолоджуйтеся новою платівкою Бібі Рекси та додавайте композиції, які вам сподобалися, до свого плейлиста.

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"Ось воно! Саме такий альбом я давно мріяла записати. Я завжди відверто кажу про себе і своє життя. Цього разу, після стількох років роботи, я можу сказати все, що мені потрібно. Сподіваюся, що вам він сподобається так само сильно, як і мені. Це, чорт візьми, справжня Бібі Рекса", – йдеться в заяві співачки.

Разом з виходом платівки Рекса представила кліп на пісню "Break My Heart Myself", записану з Тревісом Баркером з Blink-182.

На честь релізу артистка проведе онлайн-концерт, на якому виконає нові пісні. Він розпочнеться 21 травня, о 4.00 по Києву, а після його закінчення запис виступу буде доступний протягом 24 годин. Квитки й ексклюзивний мерч шукайте за цим посиланням.

Bebe Rexha – Better Mistakes, слухайте новий альбом співачки:

Бібі Рекса двічі ставала номінанткою на премію "Греммі", а також є володаркою премій Billboard Music Awards і MTV VMA. У 2018 році вийшов її дебютний альбом "Expectations". У 2020-му Рекса випустила сингл "Baby I'm Jealous", записаний за участю Doja Cat. Кліп на пісню набрав понад 55 млн переглядів на ютубі.

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