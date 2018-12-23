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Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео

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Найкращі моменти бою Берінчик Крістобаль - фото 1
Найкращі моменти бою Берінчик Крістобаль / XSPORT.ua

Український боксер Денис Берінчик здобув пояс WBO International, перемігши технічним нокаутом у сьомому раунді філіппінця Росекі Крістобаля. Дивіться відео найкращих моментів бою!

Українець Денис Берінчик з першого раунду повністю домінував над супротивником, хоча той намагався відповідати.

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У третьому раунді Денис відправив філіппінця в нокдаун, а з четвертого кожен раунд затискав суперника біля канатів, бомбардуючи того сильними ударами по поверхах. Крістобаль мужньо витримував атаки і навіть зрідка відмахувався від українця.

У сьомому раунді Берінчик затиснув суперника в кутку рингу, завдаючи серії ударів. Крістобаль не захищався, і суддя зупинив бій. Таким чином, Берінчик здобув перемогу технічним нокаутом і завоював титул чемпіона WBO Oriental в легкій вазі. Нагадаємо, Денис Берінчик вийшов на цей бій в образі Супер Маріо.

Найкращі моменти бою Берінчик Крістобаль дивитися онлайн від 22-12-2018:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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