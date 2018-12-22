Берінчик – Крістобаль: онлайн трансляція бою 22 грудня 2018

У Броварах стартує бій Берінчик – Крістобаль, у якому наш боксер захищатиме титул чемпіона WBO Oriental у легкій вазі. До вашої уваги пряма онлайн-трансляція боксу – дивіться і вболівайте разом з нами!

Бій Берінчик – Крістобаль знаковий для обох боксерів. 30-річний українець Денис Берінчик (9-0, 6 КО) захищає свій перший і поки що єдиний трофей на професійному рингу – пояс чемпіона WBO Oriental у легкій вазі (до 61,2 кг). А от 24-річний філіппінець Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) на прізвисько The Gentle Giant після поєдинків із маловідомим спортсмени прагне прославитися на світовій арені та завоювати престижний титул.

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Хто ж переможе в цьому поєдинку? Дивіться трансляцію та підтримуйте українця!

Пряма трансляція бою Берінчик vs Крістобаль – дивитися онлайн бій 22-12-2018:

Відзначимо, що вечір боксу проходить в місті Бровари на Київщині. Для Берінчика цей бій є десятим на профі-рингу. Досі спортсмен не зазнавив жодної поразки, однак у серпні Денис травмувався, тому на якийсь час був змушений відмовитися від інтенсивних навантажень. Під час перерви між боями (попередній поєдинок проти Хосе Луїса Прієто відбувся на початку літа 2018 та завершився достроковою перемогою нашого чемпіона) Берінчик також встиг взяти участь у "Танцях з зірками".

Берінчик встиг потанцювати у перерві між поєдинками

Натомість на рахунку Росекі Крістобаля – 17 поєдинків в профі: 15 з них завершилися перемогою, два – поразкою. Попри більшу кількість поєдинків, букмекери фаворитом бою вважають українця, адже філіппінець бився здебільшого на Батьківщині з маловідомими суперникам.

Віримо, що Денис йому не по зубах! А які ваші прогнози?

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