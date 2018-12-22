Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою

Бій Берінчик – Крістобаль відбудеться уже 22 грудня 2018 року. У бою проти філіппінця наш спортсмен захищатиме титул чемпіона WBO Oriental у легкій вазі (до 61,2 кг). Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

Вечір боксу, у рамках якого на рингу зійдуться Денис Берінчик (9-0, 6 КО) та Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) відбудеться в Україні. Для обох спортсменів цей бій має надважливе значення: українець захищатиме свій перший і поки що єдиний трофей на професійному рингу – пояс чемпіона WBO Oriental, а от філіппінець, який досі боксував тільки з маловідомими спортсменами, щосили прагне здобути престижне звання. Як відомо, лише звання чемпіона світу є авторитетнішим за цей титул.

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Дивіться разом з нами бокс Берінчик – Крістобаль і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Берінчик – Крістобаль

Місце бою: ТРЦ "Термінал" (місто Бровари, Київська область)

ТРЦ "Термінал" (місто Бровари, Київська область) Дата бою : 22 грудня 2018 року

: 22 грудня 2018 року Час: орієнтовно 21:30 за київським часом

На якому каналі відбудеться трансляція бою:

Відзначимо, що сам вечір боксу стартує о 18 годині. Крім Дениса Берінчика, зі своїми суперниками зустрінуться також українці Макс Бурсак, Дмитро Митрофанов, Мішико Беселія та Андрій Руденко. Пряма телетрансляція боїв відбудеться на каналі "Інтер".

Дивитися бокс онлайн можна буде також на сайті Радіо МАКСИМУМ.

Відзначимо, що на рахунку 30-річного Дениса Берінчика – 9 боїв на професійному рингу та жодної поразки. Спортсмен також брав участь у проекті "Танці з зірками 2". Натомість в активі 24-річного Росекі Крістобаля – 17 поєдинків в профі: 15 з них завершилися перемогою, два – поразкою. Тим не менше, букмекери фаворитом бою вважають саме українського боксера. Ми також віримо в перемогу Дениса!

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