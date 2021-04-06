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Березовий сік: названі цілющі властивості напою
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З давнини люди шанували, поважали і любили березу, як джерело цінних і цілющих компонентів. Користь березового соку для імунітету, схуднення і здоров'я в цілому давно доведена.
До складу цього соку входять вітаміни групи В, магній з калієм (їх поєднання нормалізує артеріальний тиск, знижує набряки і перешкоджає руйнуванню кісткової тканини), є натрій і мідь, пише theinnovationcompany.
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Березовий сік – це низькокалорійний продукт (25 ккал на 100 мл). Користь березового соку для жінок пов'язана в першу чергу з його ефектом схуднення. Також завдяки сечогінній дії він корисний вагітним: усуває набряки ніг, поповнює в організмі мами і малюка запаси магнію і калію.
Березовий сік рекомендують пити:
- при ангіні, кашлі, туберкульозі, хронічному нежиті, ГРЗ – тобто при захворюваннях, коли треба допомогти організму вивести через верхні і нижні дихальні шляхи слиз і гній;
- при каменях у нирках;
- при радикуліті, артриті, ревматизмі, подагрі;
- при функціональних розладах шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок;
- при серцево-судинних захворюваннях;
- при хронічній втомі, сонливості і депресії;
- при всіх видах онкології;
- при запальних процесах, особливо в органах сечостатевої системи;
- при інтоксикації будь-якого походження.
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