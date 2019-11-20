Бережіть себе: названо найнебезпечніші країни для туристів

Ці країни не рекомендуються для відвідування туристами

International SOS склала рейтинг найнебезпечніших країн світу для туристів. Для оцінки враховувалися три критерії: медицина, безпека та дорожня ситуація. Куди ж краще не потикатися туристам – читайте далі!

Отже, лідерами антирейтингу стали Лівія, Сомалі, Центральноафриканська Республіка, а також Південний Судан. Ці країни посідають найвищі позиції за всіма трьома пунктами.

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У категорію "Медицина", крім зазначених вище, увійшли Афганістан, Сирія, Ірак, Північна Корея, Венесуела, африканські Ємен, Буркіна-Фасо, Нігер, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Бурунді і Еритрея.

Екстремально небезпечними визнані Малі, Ємен, Сирія і Афганістан.

Перша позиція за Лівією

Найбільш перевантажений дорожній трафік – в більшості африканських країн, Саудівській Аравії, Венесуелі, а також Белізі.

Зазначимо, що International SOS щорічно робить інтерактивну карту, на якій показує країни з найбільшим ризиком для туристів. Проте, по ній можна зробити висновок і про найбезпечніші місця.

Цього року найкращими стали Фінляндія, Ісландія та скандинавські країни: Норвегія, Швеція, Данія.

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