Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Bentley зняла збірку Bentayga Speed за допомогою дрона

  • 6
Більшість частин Bentley Bentayga Speed збирають вручну - фото 1
Більшість частин Bentley Bentayga Speed збирають вручну

Компанія Bentley за допомогою гоночного дрона зняла двохвилинний ролик про виробництво Bentayga Speed. Збірка одного кросовера у звичайному режимі займає 127 годин або 16 днів.

Відео знято на території виробничого центру Bentley в Крю, Англія, і охоплює процеси створення дерев'яних панелей салону і шкіряної оббивки сидінь, а також фарбування та складання двигунів W12 6.0.

І ще: Ілон Маск анонсував Tesla, яка "говорить": відео

Так, перетворення сировини на шпон займає 10 годин, причому всі декоративні елементи всередині одного автомобіля виготовляють з листів, отриманих з одного дерева. На оббивку салону кожного кросовера йде до 14 бичачих шкур і трохи алькантари – їх зшивають, прикрашають вишивками і прострочкою протягом восьми годин.

Щоб забарвити Bentley Bentayga Speed ​​в один з 87 доступних кольорів потрібно 24 години. Шліфування кузова та герметизацію проводять вручну, фарбу та лак наносить робот, полірування – знову вручну.

Збірка W12 – це ще 13,4 години. Кожен агрегат складається з 294 елементів і видає 635 кінських сил і 900 Нм крутного моменту. Мотори для Bentayga збирає команда з 30 осіб. У головному залі заводу організовано складальне виробництво кросоверів: там працює 230 осіб і на кожен автомобіль вони витрачають 19 годин.

Заключний етап – внутрішні тести та перевірка якості по 50-650 пунктах. Це займає 52,5 години.

Нагадаємо, що Bentley Bentayga Speed ​​позиціонується як "найшвидший позашляховик у світі", оскільки заявлена ​​"максималка" кросовера – 306 кілометрів на годину, що на один кілометр на годину більше, ніж у Lamborghini Urus.

Читайте також: У мережі з'явилося відео, на якому показали салон літака Судного дня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
  • 13 cічня, 14:00
  • 1523
Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
  • Вчора, 17:15
  • 186572
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2017754
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт