Bentley зняла збірку Bentayga Speed за допомогою дрона

Компанія Bentley за допомогою гоночного дрона зняла двохвилинний ролик про виробництво Bentayga Speed. Збірка одного кросовера у звичайному режимі займає 127 годин або 16 днів.

Відео знято на території виробничого центру Bentley в Крю, Англія, і охоплює процеси створення дерев'яних панелей салону і шкіряної оббивки сидінь, а також фарбування та складання двигунів W12 6.0.

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Так, перетворення сировини на шпон займає 10 годин, причому всі декоративні елементи всередині одного автомобіля виготовляють з листів, отриманих з одного дерева. На оббивку салону кожного кросовера йде до 14 бичачих шкур і трохи алькантари – їх зшивають, прикрашають вишивками і прострочкою протягом восьми годин.

Щоб забарвити Bentley Bentayga Speed ​​в один з 87 доступних кольорів потрібно 24 години. Шліфування кузова та герметизацію проводять вручну, фарбу та лак наносить робот, полірування – знову вручну.

Збірка W12 – це ще 13,4 години. Кожен агрегат складається з 294 елементів і видає 635 кінських сил і 900 Нм крутного моменту. Мотори для Bentayga збирає команда з 30 осіб. У головному залі заводу організовано складальне виробництво кросоверів: там працює 230 осіб і на кожен автомобіль вони витрачають 19 годин.

Заключний етап – внутрішні тести та перевірка якості по 50-650 пунктах. Це займає 52,5 години.

Нагадаємо, що Bentley Bentayga Speed ​​позиціонується як "найшвидший позашляховик у світі", оскільки заявлена ​​"максималка" кросовера – 306 кілометрів на годину, що на один кілометр на годину більше, ніж у Lamborghini Urus.

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