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Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші

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Bentley 4 ½-Litre продали за майже півмільйона фунтів - фото 1
Bentley 4 ½-Litre продали за майже півмільйона фунтів

Bentley 4 ½-Litre 1936 року, який простояв у гаражі понад 30 років, продали на аукціоні H & H Classics в Англії за 454 250 фунтів стерлінгів. Остання ставка перевищила стартову ціну вдвічі. Раніше автомобіль належав пілотові Королівських військово-повітряних сил Великобританії Чарльзу Блекхіте.

Проданий автомобіль змінив всього двох власників. Блекхіте, який брав участь у бомбардуванні німецьких військ у квітні 1945 року, купив "турер" з кузовом роботи Vanden Plas у 1952 році за 260 фунтів стерлінгів. Він їздив на ньому 36 років. А коли більше не зміг сідати за кермо, замкнув машину в гаражі, де її і знайшли після його смерті.

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Цей екземпляр Bentley 4 ½-Litre увійшов у серію з 10 автомобілів, побудованих через п'ять років після переходу Bentley під контроль Rolls-Royce. Лише шість з них були оснащені двигунами об'ємом 4,4 літра (110 кінських сил), решта отримали 3,5-літрові агрегати.

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316160

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316161

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316162

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316163

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316164

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316165

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316168

Торік дилер з продажу класичних автомобілів Hyman виставив на продаж унікальний універсал – Bentley S2 зразку 1960 року із кузовом від Mercedes-Benz 300SE (W112). За автомобіль хотіли отримати 575 тисяч доларів.

Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316158
Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316159
Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316166
Bentley, забуте на 30 років, продали за шалені гроші - фото 316167

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Джерело: Motor
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