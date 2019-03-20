Land Rover Discovery відправлять в Африку для порятунку світу

Підрозділ Land Rover Special Vehicle Operations розробив спеціальну версію Discovery для дослідницької групи Mobile Malaria Project, яка відправляється в район Тропічної Африки для вивчення популяцій малярійних москітів.

Позашляховик обладнаний мобільною лабораторією секвенування ДНК, сонцезахисними тентами та рятувальним обладнанням.

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Під обладнання для пересувної лабораторії секвенування виділено практично весь простір багажника Land Rover Discovery, об'єм якого – 1137 літрів. Тут розташована розроблена за індивідуальним проектом система зберігання інвентарю, похідна бортова батарея, а також охолоджувач для біоматеріалів. Всі ящики закріплені за допомогою ременів за розділову сітку і петлі, що фіксуються.

В оснащення Discovery також увійшло допоміжне зовнішнє освітлення, лебідка, сендтраки й експедиційний багажник. Під час стоянки з обох сторін позашляховика можна встановити сонцезахисні тенти.

Маршрут восьмитижневої експедиції команди Mobile Malaria Project пройде через територію Намібії, Замбії, Танзанії і Кенії. Проект підтримав не лише Land Rover, а й Королівське географічне товариство Великобританії. Мета дослідницької місії – вивчення популяції малярійних паразитів і пошук способів контролю поширення захворювання.

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