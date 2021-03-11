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Bentley представила розкішний триколісний велосипед
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У Bentley вирішили привчати до розкоші і комфорту змалечку. Британська компанія пропонує стати власником першого Bentley лише за 551 долар.
На думку творців нової моделі Bentley, батьки часто не здогадуються, що навіть найпрактичніші предмети можуть бути стильними та елегантними. На прикладі дитячого триколісного велосипеда дизайнери компанії доводять справедливість цієї тези.
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Bentley Trike поєднує в собі елегантність з функціональністю і комфорт з безпекою. Замовити трицикл можна в будь-якому кольорі, які пропонуються для автомобілів марки. Крісло можна розташувати як спинкою вперед, так і в звичному положенні одним натисканням кнопки-фіксатора. А місце для ніг можна регулювати, а згодом зовсім зняти, щоб дитя змогло самостійно пересуватися на трициклі.
Як і личить справжньому преміальному транспортному засобу, трицикл можна персоналізувати з урахуванням індивідуальних переваг власника. Для цього, крім різноманітних кольорів рами, можна замовити контрастну прострочку сидіння. Коли малюк стане досвідченим водієм велосипеда, можна буде зняти велику частину деталей (спинку крісла, системи безпеки, тент і ручку управління для батьків), перетворивши Bentley Trike в справжній гоночний болід в дусі суперкарів Bentley 30-х років.
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