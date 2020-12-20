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Amazon представила повністю безпілотне роботаксі: відео

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У роботаксі не передбачене місце для водія - фото 1
У роботаксі не передбачене місце для водія

Можливо, скоро американські дороги заполонять незвичайні таксі. У червні цього року Amazon придбала стартап Zoox, який спеціалізувався на створенні технологій безпілотного водіння, щоб на основі отриманих розробок зробити роботизовані електротаксі. Тепер його усім показали!

Представлений автомобіль позиціонується як роботаксі. У машини немає кабіни, тому вона зможе рухатися у будь-якому напрямку без необхідності повертатися.

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Пересувається авто в повністю автономному режимі, зовсім без участі людини, і готове перевозити до 4 пасажирів на швидкості до 120 км/год.

Amazon представила повністю безпілотне роботаксі: відео - фото 439936

Без підзарядки електрокар зможе працювати до 16 годин.

Усередині розташовуються два дивани, біля кожного з яких є порт для зарядки гаджетів, підсклянник і пульт керування мікрокліматом. Виклик таксі здійснюватиметься через мобільний додаток. Передбачена опція вибирати попутників або їхати наодинці.

Передбачається, що роботаксі Zoox з'явиться на дорогах США вже у 2021 році. Тестові поїздки стартують у Сан-Франциско і Лас-Вегасі, що обумовлено законодавством штатів Каліфорнія і Невада. Вихід на комерційний ринок очікується не раніше 2022 року.

Amazon представила повністю безпілотне роботаксі: відео - фото 439935

За словами представників Zoox, вартість поїздки на такому роботаксі буде порівнянна з цінами на Uber.

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Джерело: Business Insider
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