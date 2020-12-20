Amazon представила повністю безпілотне роботаксі: відео

У роботаксі не передбачене місце для водія

Можливо, скоро американські дороги заполонять незвичайні таксі. У червні цього року Amazon придбала стартап Zoox, який спеціалізувався на створенні технологій безпілотного водіння, щоб на основі отриманих розробок зробити роботизовані електротаксі. Тепер його усім показали!

Представлений автомобіль позиціонується як роботаксі. У машини немає кабіни, тому вона зможе рухатися у будь-якому напрямку без необхідності повертатися.

Це цікаво: Хакер показав, як автопілот Tesla "бачить" світ довкола: відео

Пересувається авто в повністю автономному режимі, зовсім без участі людини, і готове перевозити до 4 пасажирів на швидкості до 120 км/год.

Без підзарядки електрокар зможе працювати до 16 годин.

Усередині розташовуються два дивани, біля кожного з яких є порт для зарядки гаджетів, підсклянник і пульт керування мікрокліматом. Виклик таксі здійснюватиметься через мобільний додаток. Передбачена опція вибирати попутників або їхати наодинці.

Передбачається, що роботаксі Zoox з'явиться на дорогах США вже у 2021 році. Тестові поїздки стартують у Сан-Франциско і Лас-Вегасі, що обумовлено законодавством штатів Каліфорнія і Невада. Вихід на комерційний ринок очікується не раніше 2022 року.

За словами представників Zoox, вартість поїздки на такому роботаксі буде порівнянна з цінами на Uber.

Читайте також: Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів