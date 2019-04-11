Bentley Flying Spur: у мережі з'явилися перші кадри нової моделі

Англійська автовиробник Bentley опублікував зображення моделі Flying Spur нового покоління. Серійну версію машини планується представити у вересні 2019 року на автосалоні у Франкфурті (Німеччина).

Судячи з тизера, новинка збереже пропорції автомобіля нинішньої генерації, але отримає деякі дизайнерські елементи від купе Continental GT. Також компанія Bentley опублікувала відеоролик, в якому демонструється фірмова емблема з крилами, що світяться і капот з сріблястим молдингом.

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За деякими даними, новий Bentley Flying Spur буде побудований на модульній платформі MSB. Автомобіль може отримати шестилітровий бензиновий мотор потужністю 600 к.с., а також гібридну силову установку.

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