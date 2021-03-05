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Бенксі підтвердив авторство нового графіті

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Бенксі підтвердив авторство нового графіті - фото 1

Вуличний художник-анонім опублікував відео створення нової роботи на стіні Редінгської в'язниці.

Британський анонімний художник Бенксі підтвердив авторство графіті, яке 1 березня з'явилася на будівлі Редінгської в'язниці в графстві Беркшир. Відео процесу створення роботи він опублікував в Instagram.

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Художник вставив в ролик музику і кадри з американської передачі The Joy of Painting (Радість живопису) Боба Росса.

Нагадаємо, на новому графіті Бенксі зображений в'язень, який спускається по мотузці, зробленої із простирадл. Один її кінець перекинуто через цегляну стіну, до іншого прив'язана друкарська машинка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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