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Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму

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Анджеліна Джолі продала картину Черчилля за рекордну суму - фото 1

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі продала картину колишнього прем'єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля за рекордну для його полотен суму. Політик написав картину в 1943 році після зустрічі антигітлерівської коаліції в Касабланці і подарував її тодішньому президенту США Франкліну Рузвельту.

Картина була написана Черчиллем в січні 1943 року і стала єдиною написаної політиком в період Другої світової війни. У тому ж році політик подарував картину Рузвельту, а потім у спадок вона перейшла його синові Елліоту. Сім'я Джолі здобула картину в 2011 році. Відповідно до джерела CNN, Актор Бред Пітт купив її в подарунок Джолі.

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Попередня максимальна вартість картини Черчілля була встановлена ​​на лондонському аукціоні Sotheby's в 2014 році, його роботу придбали за 2,7 мільйона доларів. Цього ж разу вартість полотна оцінили у рекордні 11,5 мільйона доларів.

Відомо, що Черчілль почав малювати вже в зрілому віці, приблизно в 40 років, але встиг написати за своє життя понад 500 робіт.

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