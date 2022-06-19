Бен Стіллер у Львові: ще один голлівудський актор навідався до України – відео

Зірку фільмів "Ніч у музеї" Бена Стіллера помітили у Львові вчора, 18 червня. Актор прогулювався центром міста та розмовляв телефоном.

Так, голлівудського актора Бена Стіллера підловив на камеру один з місцевих жителів. Відповідне відео в TikTok опублікував Олег Шан. На кадрах ролика видно, що кінозірка ходив центрально алеєю Львова неподалік памятника Тарасу Шевченку. При цьому Стіллер розмовляв з кимось телефоном.

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Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають допомогти власноруч. Ще одна голлівудська зірка приїхала підтримати Україну. Бен Стіллер. Спасибі, – йдеться у підписі до відео.

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Крім того, напередодні візиту до Львова Бен Стіллер був у польському Жешуві. Там він зустрівся з українськими біженцями. Відомо, що актор виконує свою місію посла доброї волі ООН.

Я щойно прибув до Польщі, щоб зустрітися з сім'ями, чиї життя були розбиті війною та насильством в Україні. Мільйони людей були змушені тікати зі своїх будинків. І понад 90% з них – це жінки та діти. Я тут, щоб дізнатися про їхні історії і поділитися ними. Це важливо, щоб показати, як війна завдає удару по звичайних людях, і щоб посилити заклики до солідарності. Кожен має право на безпеку, – написав Стіллер в Instagram.

З якою метою Бен Стіллер прибув до Львова – поки невідомо.

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