Анджеліна Джолі носить прикрасу з мапою України

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі носить кільце від українського ювелірного дому з міста Хмельницький. Це срібна прикраса із зображенням мапи України на пальці знаменитості.

Під час візиту Анджеліни Джолі у Львів, ювеліри подарували їй срібний перстень з вирізьбленою мапою України. Зірка не лише прийняла такий подарунок від українського виробника прикрас, але й носить його.

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"Безмежно раді, що нам вдалось подарувати нашу фірмову каблучку "Карта України" Анджеліні Джолі. Прекрасна згадка про прекрасну країну", – прокоментував ювелірний дім на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

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