Популярний голлівудський актор знову лікується від алкоголізму

Примітно, що 40 днів тому він вийшов з попереднього медзакладу / gettyimages

46-річний американський актор і режисер Бен Аффлек повернувся до реабілітаційного центру. Востаннє він вийшов з цього лікувального закладу 40 днів тому.

Як повідомляється, Бен Аффлек повернувся до реабілітаційного центру через 40 днів після останньої виписки з аналогічної клініки в Малібу.

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Дворазовий лауреат премії "Оскар", за словами поінформованих джерел, зізнався друзям, що потребує продовження лікування ще декілька місяців для того, щоб повністю подолати пристрасть до алкоголю.

Близькі до Бена Аффлека джерела заявили, що він твердо має намір остаточно стати тверезим. При цьому Аффлек буде проводити більшу частину днів і ночей у клініці, але періодично залишати її для проведення ділових зустрічей і переговорів.

Бен Аффлек продовжить лікування від алкоголізму / gettyimages

Алкоголізм – це не та хвороба, яку можна вилікувати за один раз, – розповів інсайдер виданню Mirror. – Бен завжди дуже багато працював для того, щоб перемогти своїх демонів. Він хоче знову нормально працювати, зустрічатися з дітьми, і тому йому необхідно зосередитися на повному відновленні.

Днями Бен Аффлек остаточно владнав усі деталі розлучення з 46-річною дружиною Дженніфер Гарнер, разом з якою він виховує трьох дітей. Гарнер допомагає тепер уже колишньому чоловікові подолати пристрасть до алкоголю. Саме вона особисто відвезла Бена Аффлека в останній за рахунком реабілітаційний центр у серпні цього року.

З 2001 по 2017 роки Аффлек неодноразово потрапляв в подібні лікувальні установи через свою залежність перед спиртним. Вважається, що алкоголізм повністю зруйнував його шлюб з Дженніфер Гарнер, і тепер Бен побоюється, що ця шкідлива звичка може позбавити його не тільки сім'ї, але кар'єри і навіть життя.

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