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Бен Аффлек виставив на продаж свій "холостяцький" особняк у Лос-Анджелесі
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Голлівудський актор Бен Аффлек виставив на продаж особняк у престижному передмісті Лос-Анджелеса Пасіфік Пелісейдс. Він сподівається виручити за маєток із сімома спальнями, дев'ятьма ванними кімнатами, басейном та спа 30 мільйонів доларів.
Як пише TMZ, Бен Аффлек купив маєток у 2018 році, віддавши тоді за нього 19 мільйонів. Тепер же, через місяць після весілля з Дженніфер Лопес, актор вирішив продати свій "холостяцький" особняк.
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Як ми уже згадували, в просторому маєтку є сім спалень, дев'ять ванних кімнат, а ще тренажерний зал, кінотеатр, спа-салон і навіть винний погріб із клімат-контролем. На території поряд з будинком встановлений басейн, є літня кухня та невеликий город.
Зараз Аффлек і Лопес живуть в орендованому ними ще до весілля будинку в Беверлі-Хіллз. Вартість нерухомості оцінюється у 60 мільйонів доларів.
Як виглядає будинок Бена Аффлека
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