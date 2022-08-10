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Бен Аффлек виставив на продаж свій "холостяцький" особняк у Лос-Анджелесі

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Бен Аффлек продає свій особняк - фото 1
Бен Аффлек продає свій особняк / tmz

Голлівудський актор Бен Аффлек виставив на продаж особняк у престижному передмісті Лос-Анджелеса Пасіфік Пелісейдс. Він сподівається виручити за маєток із сімома спальнями, дев'ятьма ванними кімнатами, басейном та спа 30 мільйонів доларів.

Як пише TMZ, Бен Аффлек купив маєток у 2018 році, віддавши тоді за нього 19 мільйонів. Тепер же, через місяць після весілля з Дженніфер Лопес, актор вирішив продати свій "холостяцький" особняк.

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Як ми уже згадували, в просторому маєтку є сім спалень, дев'ять ванних кімнат, а ще тренажерний зал, кінотеатр, спа-салон і навіть винний погріб із клімат-контролем. На території поряд з будинком встановлений басейн, є літня кухня та невеликий город.

Зараз Аффлек і Лопес живуть в орендованому ними ще до весілля будинку в Беверлі-Хіллз. Вартість нерухомості оцінюється у 60 мільйонів доларів.

Як виглядає будинок Бена Аффлека

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