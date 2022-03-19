Bellingcat створила інтерактивну карту воєнних злочинів в Україні

Група незалежних журналістів Bellingcat запустила інтерактивну картку для відстеження воєнних злочинів в Україні. Користувачі можуть переглядати інциденти за датою та місцем.

Карта доступна за посиланням.

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В описі зазначено, що на карті показані інциденти, які призвели до потенційного впливу або шкоди, заподіяної громадянському населенню відтоді, як Росія розпочала своє вторгнення в Україну. Докладні відомості про це зібрані журналістами-розслідувачами Bellingcat.

"Ми хочемо, щоб це був живий проєкт, який оновлюватиметься доти, доки триває конфлікт", – каже команда проєкту.

Bellingcat – інтернет-видання, засноване 14 липня 2014 року британським громадянським журналістом та блогером Еліотом Хіггінсом. Займається журналістськими розслідуваннями про зони військових дій, використовуючи метод аналізу даних з відкритих джерел.

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