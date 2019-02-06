Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні

Всесвітньо відома модель Белла Хадід знялася у сміливій рекламі Versace. Особливу увагу привернула незвичайна білизна з колекції модного будинку.

Зовсім скоро у продаж надійде довгоочікувана колаборація Versace з вуличним брендом Kith, для якого італійський модний будинок вперше переробив свій логотип (напис Kith з'явилася на очах Медузи Горгони).

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А поки ми чекаємо на появу бажаних хутряних бомберів, сорочок і спортивних костюмів на полицях магазинів, пропонуємо ближче розглянути елементи колекції на улюбленій моделі Донателли Версаче – Беллі Хадід. Зірка з'явилася у новій кампанії, знятій в розкішних інтер'єрах старовинного особняка. Сліпучі кадри, переповнені блиском золота, повністю відображають концепцію Versace.

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