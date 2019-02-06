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Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні

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Нова кампанія знята у розкішних інтер'єрах старовинного особняка - фото 1
Нова кампанія знята у розкішних інтер'єрах старовинного особняка / krauzer

Всесвітньо відома модель Белла Хадід знялася у сміливій рекламі Versace. Особливу увагу привернула незвичайна білизна з колекції модного будинку.

Зовсім скоро у продаж надійде довгоочікувана колаборація Versace з вуличним брендом Kith, для якого італійський модний будинок вперше переробив свій логотип (напис Kith з'явилася на очах Медузи Горгони).

І ще: Chanel повністю відмовився від натурального хутра та шкіри екзотичних тварин

А поки ми чекаємо на появу бажаних хутряних бомберів, сорочок і спортивних костюмів на полицях магазинів, пропонуємо ближче розглянути елементи колекції на улюбленій моделі Донателли Версаче – Беллі Хадід. Зірка з'явилася у новій кампанії, знятій в розкішних інтер'єрах старовинного особняка. Сліпучі кадри, переповнені блиском золота, повністю відображають концепцію Versace.

Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні - фото 305934

Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні - фото 305935

Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні - фото 305936

Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні - фото 305937

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Джерело: siamzone
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