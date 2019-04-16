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Відома модель показала, як відпочиває з коханим на Карибах

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Закохані насолоджуються неймовірними видами - фото 1
Закохані насолоджуються неймовірними видами / Okno World

Модель Белла Хадід поділилася гарячими фото відпочинку з музикантом The Weeknd. Фанати у захваті від закоханої парочки.

Поки Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Алессандра Амбросіо та інші зіркові красуні демонструють стильні вбрання і веселяться під виступи найкрутіших виконавців на фестивалі Coachella, Белла Хадід відпочиває зі своїм бойфрендом The Weeknd на Карибах.

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Судячи з фото, опублікованих в Instagram-акаунті моделі, закохані насолоджуються неймовірними видами, місцевою їжею, екстремальними розвагами і, звичайно ж, один одним. Модель і канадський співак віддають перевагу активному відпочинку, вони катаються на квадроциклах і водних скутерах, ніжаться на пляжі і з задоволенням фотографуються.

Нагадаємо, пара почала зустрічатися в 2015 році, але через рік вони розлучилися. Розставання було досить гучним і обговорювалося в пресі. Говорили, причиною стали занадто напружені робочі графіки обох. Але вже в 2018-му Беллу і The Weeknd папараці знову стали помічати разом.

Відома модель показала, як відпочиває з коханим на Карибах - фото 321830

Відома модель показала, як відпочиває з коханим на Карибах - фото 321831

Відома модель показала, як відпочиває з коханим на Карибах - фото 321832

Відома модель показала, як відпочиває з коханим на Карибах - фото 321833

Відома модель показала, як відпочиває з коханим на Карибах - фото 321834

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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