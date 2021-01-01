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Новий рік 2021 Різдво

Бейонсе показала своє ставлення до 2020 року

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Бейонсе - фото 1
Бейонсе / instagram

У Бейонсе точно все добре з почуттям гумору! Вона подарувала своїм друзям на Новий рік підвіску, що нагадує середній палець.

Безперечно, Бейонсе вміє робити особливі і незвичайні подарунки.

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Так, співачка вирішила порадувати своїм подружкам унікальну коштовність, яка допоможе попрощатися з непростим 2020 роком і підняти настрій. Зірка розробила діамантові підвіски з цифрами 2020, які складаються в непристойний жест: середній палець. Символічні прикраси вона подарувала своїм найближчим подругам.

"Коли я відкрила подарунок, у мене на очах з'явилися сльози, тому що він одночасно веселий і глибоко сентиментальний. У 2020 році були злети і падіння, але водночас рік був дійсно дивним і бурхливим. Сподіваюся, 2021 рік добрим до світу", – написала одна з подруг Бейонсе, яка отримала цей яскравий подарунок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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