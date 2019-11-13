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Батько знімав дочку щотижня 20 років поспіль, і ось що вийшло: відео

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Батько знімав дочку щотижня 20 років поспіль, і ось що вийшло: відео - фото 1

У мережі набирає популярність двохвилинний ролик, на якому показано дорослішання дівчини. Її впродовж 20 років кожного тижня знімав її батько.

На перших кадрах відображена дівчинка на першому році народження. Дитина одягнена в різний одяг і демонструє різні емоції і дії: плаче, сміється, їсть, говорить, і т.д. Зміни дівчини батько знімав аж до її 20-річчя.

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На відео видно, як вона поступово стає дорослішою. Ролик зібрав понад 4 мільйони переглядів.

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