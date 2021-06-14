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Батько Меган Маркл публічно звинуватив Опру Вінфрі у використанні Меган і Гаррі

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Меган і Гаррі у Опри Вінфрі - фото 1
Меган і Гаррі у Опри Вінфрі

Тесть британського принца Гаррі, Томас Маркл дав скандальне інтерв'ю, в якому звинуватив доньку та зятя у відсутності співчуття, а телеведучу Опру Вінфрі – в тому, що використала їх для своєї вигоди.

Про це чоловік розповів в телешоу 60 Minutes Australia, фрагмент якого був опублікований у Twitter.

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"Я думаю, що Опра Вінфрі маніпулює Гаррі і Меган. Вона використовує їх, щоб побудувати свою кар'єру", – сказав Томас Маркл. Він додав, що принц Гаррі слабохарактерна людина, яку змусили говорити те, чого не слід казати на телебаченні.

Також 76-річний Томас вважає себе "дуже хорошим дідусем" та боїться, що так і не встигне познайомитися зі своїми онуками, Арчі Гаррісоном та Лілібет Діаною.

"Звісно, мені це болить, у вязницях сидять убивці з сокирою, і їхні родини їх навідують. А я – не вбивця з сокирою. Я припустився однієї дурної помилки, і мене за неї карають. У цьому шоу вони балакають про співчуття, але до мене співчуття нема, нема співчуття до моєї сім'ї і нема співчуття до світу", – зазначив Маркл.

Меган Маркл з татом - фото 463372
Меган Маркл з татом

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