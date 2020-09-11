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2067: вийшов трейлер фантастичного трилера про подорожі у часі

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму / shazoo

Кінокомпанія RLJE Films опублікувала трейлер науково-фантастичного трилера "2067: Петля часу" (або просто "2067") від творців франшизи "Люди Ікс".

Стрічка розповість про спроби виправити похмуре майбутнє за допомогою подорожей у часі і врятувати планету від вимирання через відсутність кисню.

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У головних ролях знялися Коді Сміт-Макфі і Райан Квантен. Режисером виступив Сет Ларні. "2067 рік. Ласкаво просимо у світ, де панує хаос: зникли ліси і рослини, вимерли дикі тварини, люди опинилися на межі вимирання через відсутність кисню. Несподіване послання з майбутнього "Надішліть Ітана Вайта" – остання надія людства", – йдеться в синопсисі.

Австралійський науково-фантастичний фільм піднімає актуальну тему виснаження земних ресурсів і подальшої долі людства. Що буде, якщо зникнуть рослини і вимруть тварини? Вижити в такому світі буде неможливо, а покладати надії на випадок безвідповідально і безнадійно.

В український прокат картина вийде 15 жовтня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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