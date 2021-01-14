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Барселона могла підписати Роналду багато років тому

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Роналду - фото 1
Роналду / gettyimages

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду міг виступати за своїх найзапекліших противників. Про це повідомив експрезидент клубу Барселона Жоан Лапорта.

Колишній президент Барселони Жоан Лапорта розповів про те, що в 2003 році клуб міг підписати Кріштіану Роналду, який тоді виступав за Спортинг.

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"Ми збиралися підписати Роналдіньо і Рафу Маркеса. Оточення Маркеса запропонувало нам Роналду, який тоді грав за Спортинг. Один з агентів сказав, що у них є гравець, якого вони продають в Манчестер Юнайтед за 19 млн євро, але нам би вони продали його за 17 млн..."

"Але до цього моменту ми вже вклалися в покупку Роналдіньо. Кріштіану був швидше фланговим гравцем, ніж гравцем центру. Ми подумали, що у нас все схвачено, тому ми відмовилися від Роналду, про що я не шкодую".

Барселона могла підписати Роналду багато років тому - фото 443100

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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