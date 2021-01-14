Барселона могла підписати Роналду багато років тому

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду міг виступати за своїх найзапекліших противників. Про це повідомив експрезидент клубу Барселона Жоан Лапорта.

Колишній президент Барселони Жоан Лапорта розповів про те, що в 2003 році клуб міг підписати Кріштіану Роналду, який тоді виступав за Спортинг.

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"Ми збиралися підписати Роналдіньо і Рафу Маркеса. Оточення Маркеса запропонувало нам Роналду, який тоді грав за Спортинг. Один з агентів сказав, що у них є гравець, якого вони продають в Манчестер Юнайтед за 19 млн євро, але нам би вони продали його за 17 млн..."

"Але до цього моменту ми вже вклалися в покупку Роналдіньо. Кріштіану був швидше фланговим гравцем, ніж гравцем центру. Ми подумали, що у нас все схвачено, тому ми відмовилися від Роналду, про що я не шкодую".

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