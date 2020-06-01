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Коронавірус Карантин

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок

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Реалістичні Барбі на карантині - фото 1
Реалістичні Барбі на карантині

Карантин через пандемію коронавірусу змінив ставлення до багатьох речей, і навіть ляльки Барбі отримали оновлення. Готові побачити реалістичну колекцію відомих іграшок?

Популярна блогерка Grandma Gets Real (справжнє ім'я Тоня Руїс) вже доволі давно відстоює думку, що Барбі повинні виглядати реалістичніше. Час в самоізоляції надихнув її самостійно створити серію популярних іграшок, які мають життя, знайоме багатьом.

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Забудьте про ідеальну картинку з рожевими сукнями та підборами, адже Тоня попрацювала над тим, щоб у Барбі з'явились мішки під очима, а також домашній халат. Є Барбі багатодітна мама, у якої четверо дітей на домашньому навчанні. Також можна впізнати ляльку-господиню, яка вирішила вдаритись у домашню випічку.

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407502

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407503

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407504

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407505

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407506

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407507

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407508

Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок - фото 407509

Джерело всіх фото: ronandtonyaruiz.com

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Джерело: ЙОД
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