Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок

Карантин через пандемію коронавірусу змінив ставлення до багатьох речей, і навіть ляльки Барбі отримали оновлення. Готові побачити реалістичну колекцію відомих іграшок?

Популярна блогерка Grandma Gets Real (справжнє ім'я Тоня Руїс) вже доволі давно відстоює думку, що Барбі повинні виглядати реалістичніше. Час в самоізоляції надихнув її самостійно створити серію популярних іграшок, які мають життя, знайоме багатьом.

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Забудьте про ідеальну картинку з рожевими сукнями та підборами, адже Тоня попрацювала над тим, щоб у Барбі з'явились мішки під очима, а також домашній халат. Є Барбі багатодітна мама, у якої четверо дітей на домашньому навчанні. Також можна впізнати ляльку-господиню, яка вирішила вдаритись у домашню випічку.

Джерело всіх фото: ronandtonyaruiz.com

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