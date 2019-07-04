Баранчик Шон: Фермагедон: яскравий трейлер мультфільму

У мережі з'явився новий трейлер до мультфільму Баранчик Шон: Фермагедон (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon), який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному Youtube-каналі Баранчика Шона з'явилось промо до продовження його пригод у стрічці "Баранчик Шон: Фермагедон" (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon), який вийде в український прокат наприкінці року.

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Сюжет нового мультику покаже, як Шон знайомиться з прибульцем Лу-Лою, яка намагається повернутись додому. Головний герой разом з новою подружкою зустрінеться зі спецагентами та викраде у них космічне судно Лу-Ли.

Відзначимо, що перша частина пригод вийшла ще у 2015 році, опинившись в номінаціях на Оскар та Золотий Глобус.

Баранчик Шон: Фермагедон: дивитись трейлер мультфільму онлайн:

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