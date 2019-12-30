Барак Обама рекомендує: фільми та серіали, які варті вашої уваги

Колишній президент США Барак Обама опублікував у Instagram список найкращих фільмів і серіалів 2019 року, на його думку. До нього потрапили як претенденти на головні нагороди, так і продукт його продакшн-компанії – "Американська фабрика".

Серед інших до списку увійшли картина "Судити по совісті" про обдарованого чорношкірого юриста Брайана Стівенсона, "Ірландець" Мартіна Скорсезе, "Ford проти Ferrari" Джеймса Менголда, "Маленькі жінки" Грети Гервіг, "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха, "Сувенір" Джоани Хогг і "Транзит" Крістіана Петцольда, а також серіали "Неймовірне", "Хранителі" і 2-й сезон "Флібег".

І ще: Найочікуваніші фільми 2020 року: ТОП найкращих прем'єр нового року

А так виглядає весь список:

"Американська фабрика"

"Аполлон-11"

"Дивовижна легкість"

"Попелястий — найчистіший білий"

"Атлантида"

"Перелітні птахи"

"Утворення"

"Дайан"

"Прощання"

"Ford проти Ferrari"

"Ірландець"

"Судити по совісті"

"Останній чорний у Сан-Франциско"

"Маленькі жінки"

"Шлюбна історія"

"Паразити"

"Сувенір"

"Транзит"

Серіали:

"Флібег" (Fleabag)

"Неймовірне" (Unbelievable)

"Хранителі" (Watchmen)

Читайте також: Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги