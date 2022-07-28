На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Барак Обама поділився своїм літнім музичним плейлистом
-
- 20
Експрезидент США Барак Обама опублікував у соцмережах свою добірку пісень, які він планує слухати влітку. Читайте далі та дізнайтеся, які пісні увійшли до цього списку!
44 пісні увійшли до плейлиста, який варто прослухати влітку, на думку Барака Обами. Його підбірка вирізняється різноманітністю жанрів. Тут і найсвіжіші музичні композиції, і пісні з його молодості – від Гаррі Стайлса та Бейонсе до Dr. John.
І ще: Відомі номінанти MTV Video Music Awards 2022: українка Таня Муіньо претендує на 9 нагород
Щороку я із задоволенням ділюся своїм літнім музичним списком, тому що з ваших відповідей я дізнаюся про багатьох нових виконавців – це приклад того, як музика дійсно може об'єднати нас усіх. Ось що я слухав цього літа. Які пісні ви б додали?", – йдеться в описі до поста колишнього президента США.
До теми: Зірка Аквамена потрапив у серйозну ДТП: відео з місця аварії
-
10:58Західна зброя в дії: бійці знищили ворожий безпілотник зі "Стінгера" – відео
-
10:21Ви робили це неправильно: блогерка показала, як прати купальники – відео
-
09:5510 продуктів, якими можна "заїдати" стрес
-
09:22Діва гігантські астероїди наблизяться до Землі зовсім скоро: у NASA назвали дату
-
08:52Привітання з Днем ангела Юлії 2022: гарні побажання на іменини Юлі
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
08:28Ці зачіски псують волосся: перукарка здивувала відео з поясненням
- 28 липня
-
20:5129 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:23Запечений перець у духовці: рецепт найпростішої закуски
-
19:52ТОП 20 найкращих серіалів усіх часів від Netflix – рейтинг від Rolling Stone
-
19:24У мережі з'явився тизер анімації "Піноккіо" від Гільєрмо дель Торо: дивіться трейлер
-
18:51Напій Sprite змінить дизайн: чому більше не буде зелених пляшок
-
18:21Барак Обама поділився своїм літнім музичним плейлистом
-
17:51Відомі номінанти MTV Video Music Awards 2022: українка Таня Муіньо претендує на 9 нагород
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:21Морквяні котлети з йогуртовим соусом: рецепт соковитої та ніжної страви
-
16:53До Дня Української Державності Hutsul Planet презентують патріотичний сингл "Духом єдиним"
-
16:23Віктор Павлік дасть благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів
-
15:51Погода у серпні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
15:21"Державність – це...": потужні ілюстрації до Дня Української Державності
-
14:51Відвідайте традиційні недільні заходи Дударика на підтримку ЗСУ: запрошує школа ім. Кацала
-
14:18Коли їжа дуже смачна: кумедне відео з нареченою підкорило мережу
-
13:49Як використовувати лимон для прибирання: прості лайфхаки
-
13:26Байрактар, на який збирали поляки, Україна отримає безплатно
-
12:51Погода в Україні 29 липня: де буде найспекотніше
- 28 липня
-
19:52ТОП 20 найкращих серіалів усіх часів від Netflix – рейтинг від Rolling Stone
-
16:53До Дня Української Державності Hutsul Planet презентують патріотичний сингл "Духом єдиним"
-
13:26Байрактар, на який збирали поляки, Україна отримає безплатно
-
10:5814-річна Настя з Сєвєродонецька пояснила, чому треба терміново їхати з окупованих міст
- 27 липня
-
19:07Як правильно тушкувати м'ясо влітку: покроковий рецепт у відео
-
16:52Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
13:52Депутатам в Україні підвищили зарплату: ТОП 3 фейки, які поширюються в мережі
-
10:25Океан Ельзи – Квіти мінних зон: дивіться новий потужний кліп
- 26 липня
-
20:50У Харкові з'являться спеціальні зупинки-укриття для захисту містян
-
18:21Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює
-
15:258 простих звичок, які покращать життя під час війни
-
12:256 символів війни, які додають українцям віри у перемогу
- 25 липня
-
18:30Скільки смажити відбивні, щоб вони були м'якими та соковитими: порада, якою часто нехтують
-
15:51Остаточне рішення: де пройде Євробачення у 2023 році
-
12:53Проста інструкція, як встановити двофакторну автентифікацію, і чому це важливо
-
09:51Кіностудія Marvel показала, коли наступні фільми про супергероїв: графік на 2023-2025
- 24 липня
-
18:36Ось наскільки збільшилися продажі секс-товарів в Україні з квітня: цифра дня
-
13:41Незабаром у Facebook буде хронологічна стрічка новин
-
10:39Ідеальний сніданок: простий рецепт панкейків зі смородиною
- 23 липня
-
19:36Як заводити друзів у дорослому віці: кілька дієвих порад
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 22 липня
-
18:32Українець створив плейлист у Spotify, що закликає світ дати нам більше зброї для перемоги
-
15:49"Блакитні очі": Леся Нікітюк присвятила новий трек другові, який загинув на війні
-
12:51Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку
-
10:56Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"