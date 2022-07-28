Барак Обама поділився своїм літнім музичним плейлистом

Експрезидент США Барак Обама опублікував у соцмережах свою добірку пісень, які він планує слухати влітку. Читайте далі та дізнайтеся, які пісні увійшли до цього списку!

44 пісні увійшли до плейлиста, який варто прослухати влітку, на думку Барака Обами. Його підбірка вирізняється різноманітністю жанрів. Тут і найсвіжіші музичні композиції, і пісні з його молодості – від Гаррі Стайлса та Бейонсе до Dr. John.

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Щороку я із задоволенням ділюся своїм літнім музичним списком, тому що з ваших відповідей я дізнаюся про багатьох нових виконавців – це приклад того, як музика дійсно може об'єднати нас усіх. Ось що я слухав цього літа. Які пісні ви б додали?", – йдеться в описі до поста колишнього президента США.

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