Банкір: трейлер нового фільму з Семюелем Л. Джексоном

У мережі показали новий трейлер до нової драми Банкір (The Banker), де головні ролі виконали Семюель Л. Джексон та Ентоні Макі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ випустив промо до нової драматичної стрічки Банкір (The Banker), дата виходу якої запланована вже на 6 грудня. На платформі ж фільм з'явиться у січні.

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Сюжет розповідає про часи расової дискримінації у США, коли двох темношкірих підприємців вирішили збудувати власну бізнес-імперію. Щоправда, для цього їм довелось взяти на роботу звичайного білого американця, який удавав директора компанії. А самим підприємцям довелось грати ролі водія та прибиральника. До слова, стрічка базується на реальній історії про банкірів, яка трапилась у 1960-х.

У головних ролях: Семюель Л. Джексон, Ентоні Макі та інші.

Банкір, дивитись трейлер фільму онлайн:

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