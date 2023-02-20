Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Банановий чизкейк – рецепт ідеального десерту за 20 хвилин
-
- 33
Приготуйте вдома смачний та корисний десерт – чизкейк з бананом! Цей варіант підійде і на сніданок, і як солодке. Читайте далі та дізнайтеся, як його приготувати!
Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт бананового чизкейка.
І ще: Фокачча з томатами та моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
Щоб не було нестачі енергії в організмі, ділимося рецептом бананового чизкейка", – йдеться в описі до рецепта.
Інгредієнти:
- 0,5 кг нежирного сиру
- 6 стиглих бананів
- 1 яйце
- 2 ст.л. борошна
- бананові чипси за бажанням
Рецепт:
- Перетріть сир у блендері або за допомогою сита.
- Окремо в блендері зробіть однорідне пюре з бананів.
- Поєднайте банани з сиром, додайте яйце та борошно.
- Змішайте тісто, допоки не зникнуть усі грудочки.
- Змастіть форму для випікання олією та залийте тісто.
- Не бійтеся імпровізувати! Наприклад, з печива можна зробити для чизкейка умовні стінки. Для цього ліпше використовувати м'яке печиво на кшталт бісквіта.
- Залиште у попередньо розігрітій духовці при 180°C до появи приємної золотистої скоринки – орієнтовно на 20 хвилин.
- Готовий десерт можеш прикрасити банановими чипсами або замороженими ягодами за бажанням.
До теми: Шеф-кухар показав, як посмажити стейк на пальнику в мороз
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
15:25Зінченко зробив подарунок маленькому вболівальнику – емоційне відео
-
14:23Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради
-
13:24День ангела у березні 2023 – календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:23Стало відомо, у якій країні Європи отримують найнижчу мінімальну зарплатню
-
11:27Штурханці з картоплі – Клопотенко показав рецепт відродженої української страви
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
10:28BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара
-
09:26В Україні вивели новий тип солодкої кукурудзи, яку можна їсти сирою
-
08:20Як швидко запустити метаболізм зранку
- 20 лютого
-
20:32Компанія Meta запустить платну верифікацію для Facebook та Instagram
-
19:30Рік єднання – "Укрпошта" випустила марку до річниці війни з посланням до путіна
-
18:3221 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:31"Аватар 2" увійшов у ТОП 3 найкасовіших фільмів в історії
-
16:26Так, це фіолетова українська картопля. Тепер ви бачили все
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:32Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну
-
15:08Еліна Світоліна повертається у великий спорт
-
14:28Це вперше в історії – українська монета стала найкращою у світі
-
13:33Українка зняла рекламний кампейн нової весняно-літньої колекції Dior
-
12:31Королівський монетний двір Великої Британії випустив монету з Дамблдором і Карлом III
-
11:28Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023
-
10:30Про темні та пристрасні почуття у новій пісні від Ostrovskyi "Шаленію"
-
09:32Банановий чизкейк – рецепт ідеального десерту за 20 хвилин
-
08:24Ці напої корисно пити зранку
- 19 лютого
-
20:3120 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:23Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради
-
10:28BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара
- 20 лютого
-
19:30Рік єднання – "Укрпошта" випустила марку до річниці війни з посланням до путіна
-
15:32Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну
-
11:28Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023
- 19 лютого
-
18:32Як налагодити сон під час війни – психологічні поради
-
14:24Фотограф показав, яким раніше був Маріуполь – яскраві світлини ще мирного міста
-
09:29Як війна принесла новий жаргон та неологізми в мовлення українців
- 18 лютого
-
18:28Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради
-
13:32Говори красиво – 10 українських слів, які вкрала у нас росія
-
09:25Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"
- 17 лютого
-
19:31Інтерв'ю з MOLODI: музиканти розповіли про рідний Маріуполь, українську мову та творчість
-
14:33Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"
-
10:31Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023
- 16 лютого
-
18:30Заява про шлюб та розмитнення авто – якими ще послугами можна буде скористатися у Дії
-
14:21Назвали найдорожче місто для святкування Дня закоханих: спойлер – це не Париж
-
10:27Відео військового оркестру, який зіграв на РПГ, автоматі та Джавеліні, стає вірусним
- 15 лютого
-
19:30"Коли твоя земля в війні" – Віктор Винник і МЕРІ випустили нову пісню й кліп на неї
-
14:29"Індекс Біг Мака" показав, що гривня в топ-5 недооцінених валют
-
10:28Дивіться фантастичне відео, як пацюк вкрав з ювелірного магазину кольє з діамантами
- 14 лютого
-
18:30Хорватський гурт виступить з піснею на Євробаченні, яку вважають насмішкою над путіним
-
14:30Сильний жест від італійця – Дзаньоло взяв 17-й номер в пам'ять про фаната з Туреччини
-
10:27Як налаштуватися зранку на продуктивний робочий день в умовах війни – психологічні поради
- 13 лютого
-
19:34Польща полегшила умови для українських водіїв
-
14:32Як змиритися з відключенням світла і перестати психувати – психологічні поради