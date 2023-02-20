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Банановий чизкейк – рецепт ідеального десерту за 20 хвилин

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Банановий чизкейк – рецепт ідеального десерту за 20 хвилин - фото 1

Приготуйте вдома смачний та корисний десерт – чизкейк з бананом! Цей варіант підійде і на сніданок, і як солодке. Читайте далі та дізнайтеся, як його приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт бананового чизкейка.

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Щоб не було нестачі енергії в організмі, ділимося рецептом бананового чизкейка", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

  • 0,5 кг нежирного сиру
  • 6 стиглих бананів
  • 1 яйце
  • 2 ст.л. борошна
  • бананові чипси за бажанням
Банановий чизкейк – рецепт ідеального десерту за 20 хвилин - фото 520080

Рецепт:

  1. Перетріть сир у блендері або за допомогою сита.
  2. Окремо в блендері зробіть однорідне пюре з бананів.
  3. Поєднайте банани з сиром, додайте яйце та борошно.
  4. Змішайте тісто, допоки не зникнуть усі грудочки.
  5. Змастіть форму для випікання олією та залийте тісто.
  6. Не бійтеся імпровізувати! Наприклад, з печива можна зробити для чизкейка умовні стінки. Для цього ліпше використовувати м'яке печиво на кшталт бісквіта.
  7. Залиште у попередньо розігрітій духовці при 180°C до появи приємної золотистої скоринки – орієнтовно на 20 хвилин.
  8. Готовий десерт можеш прикрасити банановими чипсами або замороженими ягодами за бажанням.

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