Банановий чизкейк – рецепт ідеального десерту за 20 хвилин

Приготуйте вдома смачний та корисний десерт – чизкейк з бананом! Цей варіант підійде і на сніданок, і як солодке. Читайте далі та дізнайтеся, як його приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт бананового чизкейка.

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Щоб не було нестачі енергії в організмі, ділимося рецептом бананового чизкейка", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

0,5 кг нежирного сиру

6 стиглих бананів

1 яйце

2 ст.л. борошна

бананові чипси за бажанням

Рецепт:

Перетріть сир у блендері або за допомогою сита. Окремо в блендері зробіть однорідне пюре з бананів. Поєднайте банани з сиром, додайте яйце та борошно. Змішайте тісто, допоки не зникнуть усі грудочки. Змастіть форму для випікання олією та залийте тісто. Не бійтеся імпровізувати! Наприклад, з печива можна зробити для чизкейка умовні стінки. Для цього ліпше використовувати м'яке печиво на кшталт бісквіта. Залиште у попередньо розігрітій духовці при 180°C до появи приємної золотистої скоринки – орієнтовно на 20 хвилин. Готовий десерт можеш прикрасити банановими чипсами або замороженими ягодами за бажанням.

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