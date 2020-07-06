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Банан став найдоступнішим фруктом в Україні
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Результати аудиту плодоовочевих відділів супермаркетів України показали, що найдешевшим фруктом з доступних на ринку виявився банан. Головною причиною такої ситуації є холодна весна, яка призвела до втрат врожаю ягід і фруктів.
Середня роздрібна ціна на банан у Києві за станом на 30 червня – 1 липня становила 27,2 грн/кг.
Таким чином, банан був найдоступнішим за ціною серед фруктів і ягід – навіть трохи дешевше, ніж кавун і значно дешевше, ніж яблуко. "Ми спостерігаємо таку ситуацію вперше за останні роки, і головною причиною є холодна весна, яка призвела до втрат врожаю ягід і фруктів, а також зниження врожаю яблука в Україні та Європі в цілому торік", – сказав Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
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Для порівняння – у 2019 році середня роздрібна ціна на банан в той самий час року у Києві становила 27,5 грн/кг, в той час як яблуко в середньому продавалося по 19,4 грн/кг, а кавун – по 17,5 грн/кг. Таким чином, за рік середня роздрібна ціна на банан знизилася на 30 коп/кг або на 1%, в той час як середня ціна на яблуко зросла до 30,4 грн, або у 2,6 раза, а ціна на кавун – на 9,7 грн/кг або на 55%.
Зазначено, що ціни зросли практично на всі основні позиції фруктового кошика в Україні. Персик станом на початок липня 2020 коштував в середньому на 37% дорожче, ніж роком раніше, малина – на 87% дорожче, а лохина – на 16% дорожче.
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