Банан, приклеєний скотчем: голлівудський актор ошелешив оголеним фото

Голлівудський актор Він Дізель довів, що у свої 52 роки має шикарну форму, повністю оголившись на фото. Відвертим знімком актор поділився на своїй сторінці в Instagram, покепкувавши таким чином над сучасним мистецтвом.

Так, на фото Він Дізель постав абсолютно голим. Інтимне місце голлівудський актор прикрив білим рушником, на якому був приклеєний скотчем банан. Гаряче фото чоловік супроводжував хештегом #ArtBasel.

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Таким чином актор висміяв ярмарок Art Basel в Маямі, на якій за 120 тисяч доларів продали роботу італійського художника Мауріціо Каттелана – банан, приклеєний до стіни сріблястим скотчем.

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