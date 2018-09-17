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Балотеллі затролив сам себе у Instagram

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Форвард "Ніцци" важить понад 100 кілограмів - фото 1
Форвард "Ніцци" важить понад 100 кілограмів / instagram

Маріо Балотеллі пожартував над собою у соцмережах після того, як перестав потрапляти в стартовий склад.

Знаменитий нападник Маріо Балотеллі був виведений зі складу збірної Італії через проблеми з фізичною формою, а пізніше стало відомо, що форвард "Ніцци" починав передсезонну підготовку з вагою понад 100 кілограмів.

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Балотеллі затролив сам себе у Instagram - фото 276518
Балотеллі затролив сам себе у Instagram

Балотеллі пропустив матч Ліги 1, тому що головний тренер французької команди Патрік Вієйра не включив його в заявку через проблеми з вагою. Балотеллі відповів на це у притаманному собі стилі постом в Instagram. Маріо з сарказмом зауважив, що всі ці чутки – правда.

Балотеллі затролив сам себе у Instagram - фото 276517
Балотеллі затролив сам себе у Instagram

"Щоб ні у кого не виникало сумнівів, я вирішив зробити ось таке селфі", – написав Балотеллі. Відзначимо, що Балотеллі зіграв за "Скуадру Адзурру" в матчі Ліги націй проти збірної Польщі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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