Кембриджський університет створив симулятор англійського астролога XVI століття

Кембриджський університет за підтримки Європейського Союзу створив гру Astrologaster – симулятор англійського астролога XVI століття. Додаток зроблено на основі записників Саймона Формана – окультиста і травника, який працював в Лондоні за часів Єлизавети I.

За сюжетом Форман живе в розпал епідемії чуми, і до нього за порадами приходить вся міська знать. Спочатку чиновники і світські дами скаржаться на мимовільне сечовипускання і метеоризм, а потім просять розв'язувати проблеми в особистому житті і побутові конфлікти.

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Коли персонаж викладає суть проблеми, відкривається карта неба з сузір'ями і порадами – потрібно вибрати одне з них і дивитися, як астролог буде тлумачити це рішення гостю. Наприклад: "Сонце проходить через сузір'я Діви, тому вам потрібно інвестувати в корабель "Прайд", адже його назва співзвучна з "Bride" (наречена)". Успіх Формана не радує конкурентів, які постійно збирають проти нього петиції. Єдиний спосіб уникнути кари – рекомендації задоволених клієнтів.

В реальності Форман прославився тим, що призначав своїм пацієнтам дуже незвичайні "ліки": сурму, оленячий послід або мертвих голубів. Він часто фліртував з відвідувачками і отримав кілька тюремних термінів.

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