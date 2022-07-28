Байрактар, на який збирали поляки, Україна отримає безплатно

Вже кілька країн влаштували збір коштів, щоб придбати "Байрактари" для України. Нещодавно це вдалось зробити полякам, але турецька компанія Baykar Makina вирішила не руйнувати традицію та надати безпілотник безплатно.

У Польщі вслід за Литвою провели збір коштів на Байрактари для України: небайдужі поляки задонатили на суму у понад 22,5 млн злотих. Після цього турецька компанія-виробник Baykar Makina вирішила знову безплатно подарувати українцям безпілотник. Новинами про це поділився ініціатор збору та журналіст Славомир Сераковський.

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За його словами, рада директорів компанії планує без оплати передати Bayraktar TB2, щоб українці могли захищати свою батьківщину, а також простежить за призначенням коштів, які збирають для України.

Варто наголосити, що у рамках ініціативи у Польщі зібрали не лише потрібну суму у 22,5 млн злотих, яку тепер спрямують на гуманітарну допомогу українцям. Друзі з Польщі перевершили очікування на близько 1,8 млн злотих, а збір триває ще до кінця тижня. Всі ці "бонусні" кошти пожертвують на фонд ЗСУ.

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